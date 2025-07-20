وفاة امرأة تبلغ 82 عاما في إيطاليا نتيجة إصابتها بعدوى فيروس غرب النيل

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أعنلت السلطات الإيطالية وفاة امرأة تبلغ من العمر 82 عاما في إيطاليا بعد إصابتها بعدوى فيروس غرب النيل الذي ينقله البعوض.

وكان قد تم نقل المرأة المتقاعدة، التي تقيم في بلدية نيرولا شمال روما، إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد إصابتها بالحمى.

ووفقا لأرقام رسمية، تم تأكيد ست إصابات أخرى بعدوى فيروس غرب النيل في منطقة روما.

وجرى نقل مريضين، يبلغان من العمر 63 و72 عاما، إلى المستشفى، وهما في حالة حرجة.

وشكلت السلطات فريق عمل للتعامل مع تفشي الفيروس.

وتظهر حالات العدوى الأشد خطورة والتي قد تؤدي إلى الوفاة جراء فيروس غرب النيل غالبا لدى المسنين المصابين بأمراض سابقة.

وتؤدي نحو 1% فقط من حالات العدوى إلى أمراض عصبية حادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وعادة ما يكون عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس غرب النيل التي لا يتم الإبلاغ عنها مرتفعا للغاية، نظرا لعدم ظهور أعراض على نحو 80% من الإصابات.

وقد تم رصد الفيروس لأول مرة في أفريقيا، ويرجح أنه انتقل إلى أوروبا عبر الطيور المهاجرة.