قال الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر تجاوزت مرحلة البناء، وإن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات وحكومة جديدة بفكر مختلف، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء الحاليين بارعون فقط في "الشو" وإصدار البيانات.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، أن البرلمان في دور الانعقاد الأخير ناقش كل قضايا المواطن، مشيرًا إلى أن بعض اللجان البرلمانية شهدت حراكًا كبيرًا تسبب في إحراج عدد من الوزراء داخل المجلس.

وتابع: "فيه وزراء اجتهدوا وكسبوا الثقة، ووزراء تانيين غير موفقين ومحتاجين يتغيروا، فيه ناس بتشتغل أرقام، وناس مكتفية بالشو وزيارات لبعضهم البعض، وبيصدروا بيانات لمجرد الاجتماع مع مرؤوسيهم، وده دورهم الطبيعي".

وأكد مسلم أن بعض الوزراء أداؤهم أقل من طموحات المصريين، وأن الوضع الراهن يستوجب التغيير، قائلا: "مرحلة البناء انتهت، وده معناه إننا محتاجين نقلة جديدة بفكر وسياسات مختلفة".

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو لم تصنع انقسامًا بين المصريين، بل وحدت الجميع ضد حكم جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الشارع بات أكثر وعيًا بالكفاءات الفنية، وأكثر قدرة على فرز من يكتفون بـ"الشو والهمبكة والبيانات الفاضية".