والد أنغام ينفي إصابتها بالسرطان: بنتي بخير والشائعات دي تهريج

نفي الموسيقار محمد علي سليمان، الأخبار المتداولة بشأن إصابة ابنته المطربة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها للخارج لإجراء عملية جراحية.

وقال محمد علي سليمان، في تصريحات لـ«الشروق»، إن ابنته المطربة أنغام بخير وصحة جيدة، وكل ما يقال حول إصابتها بالسرطان شائعات، مضيفا: «الاشاعات اللي بتطلع دي تهريج».

وأكد محمد علي سليمان، أن ابنته أنغام لم تسافر للخارج، وهي مازالت موجودة في مصر، مشيرا أنه يتواصل مع ابنته على مدار اليوم بشكل مستمر، من أجل الإطمئنان عليها.



وكانت أنغام قد أحيت حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، حيث أقيم الحفل يوم الجمعة الماضية، وقدمت أنغام سهرة غنائية للجمهور امتدت لثلاث ساعات، وسط أجواء احتفالية مليئة بالسعادة والبهجة.