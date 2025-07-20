

قال المايسترو سليم سحاب، إن رحلته الفنية في مصر شهدت تخريج أجيال متعاقبة من المواهب الموسيقية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الرحلة بدأت بكورال أطفال دار الأوبرا، الذي قدم للساحة العربية أبرز نجوم الغناء حاليًا، ممن أصبحوا على قمة الهرم الغنائي العربي، مشيرًا إلى أنهم يعرفون أنفسهم جيدًا.

وتابع: «منذ قدومي إلى مصر، وأنا أعمل على بناء أجيال موسيقية متكاملة، ليس فقط من المطربين بل أيضًا من العازفين، فقد خرّجت حتى الآن ثلاثة أجيال، وأنا بصدد إعداد الجيلين الرابع والخامس حاليًا.. مصر بلد ولّادة، والمواهب لا تنضب فيها».

وأشار إلى أن تعليم الموسيقى مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر والجهد.

وتابع: «التدريب الموسيقي ليس سهلاً، لكنه يصبح أسهل على الأستاذ عندما يكون المتعلم محبًا للمجال، العملية تحتاج إلى نَفَس طويل».

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب متابعة دقيقة لكل تفصيلة، وتصحيح مستمر حتى تختفي الأخطاء تمامًا، وهو ما لا يتحقق إلا بالحب الحقيقي للأجيال الجديدة.