الإعلامي البريطاني بيرس مورجان: إسرائيل تقتل الجوعى في غزة والعالم يلتزم الصمت أمام حكومة مارقة

هاجم الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها حكومة مارقة بشكل متزايد، على خلفية استشهاد عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة.

وشارك مورجان على حسابه بمنصة إكس، منشورًا من شبكة "آي تي في" جاء في نصه: "مقتل ما لا يقل عن 73 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، وإسرائيل تصدر أوامر إجلاء في وسط غزة".

وعلق مورجان قائلا: "لقد قُتلوا خلال انتظارهم المساعدات.. متى كان العالم يجلس متفرجًا ويترك حكومة مارقة بشكل متزايد تفعل ذلك بالسكان المدنيين يومًا بعد يوم؟"، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، في وقت سابق اليوم، بارتفاع عدد ضحايا مناطق توزيع المساعدات بقطاع غزة التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرف بـ"مصائد الموت" إلى 995 شهيدا، و6011 إصابة، إضافة إلى 45 مفقودا، وذلك منذ السابع والعشرين من مايو الماضي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وسط تحذيرات أممية من كارثة وشيكة تطال الفلسطينيين المحاصرين، في ظل استمرار استهداف مناطق الإيواء وتوزيع المساعدات، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المواد الإغاثية والطبية.

‘Killed seeking aid.’

When did the world just sit back and let an increasingly rogue government do this to a civilian population, day after day? https://t.co/7lk9ikHFGK