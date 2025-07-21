قناة ألمانية تتعهد بإجراءات جديدة بعد التشويش على مقابلة مع زعيمة البديل

أعلنت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن اتخاذ تدابير لاحقة بعد ما حدث خلال المقابلة الصيفية التي أجرتها مع زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، والتي تخللتها احتجاجات صاخبة.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت متحدثة باسم القناة إن "سير المقابلات دون تشويش هو في مصلحتنا، وقبل كل شيء في مصلحة الجمهور، ولذلك سنستخلص استنتاجات من هذه الحلقة ونتخذ احتياطات في المستقبل". ولم تُذكر تفاصيل إضافية.

وأضافت المتحدثة: "نأسف لتعذر فهم جزء من المقابلة بسبب الاحتجاجات الصوتية". وأكدت أن ما حدث سيُقيَّم داخليًا، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك علم مسبق بالاحتجاج قبل بدء البث.

وتم إجراء المقابلة مع فايدل بعد ظهر اليوم، في الهواء الطلق، في حي الحكومة ببرلين قرب نهر شبريه، وبُثت مباشرة على الإنترنت. وخلال المقابلة، سُمع بوضوح احتجاج من الضفة الأخرى للنهر تخللته صفارات وأبواق وموسيقى صاخبة بشعارات مناهضة لحزب البديل.

وذكرت مجموعة "تسنتروم فور بوليتيشه شونهايت"/ مركز الجمال السياسي/ أنها تقف خلف هذه الفعالية. وقد أوقفت الشرطة هذا الاحتجاج غير المبلغ عنه مسبقا.

ووصف حزب البديل الاحتجاج بأنه "تشويش غير نزيه". وأكد المتحدث باسم فايدل أنها مقتنعة بأن هذه الاضطرابات "لا تصب لا في مصلحة زعيمة حزب البديل، ولا في مصلحة القناة كمؤسسة إعلامية تجري المقابلة".