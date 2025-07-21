طعن أربعة مراهقين خلال حفلة رقص في أوريجون والشرطة تعتقل أحد المصابين كمشتبه به

أُصيب أربعة مراهقين بطعنات، أحدهم تم اعتقاله لاحقا كمشتبه به، خلال حفلة رقص شارك فيها مئات الأشخاص في ممشى عام بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وتلقت الشرطة بلاغا عن حادث طعن أمس السبت، لتجد الحفلة لا تزال جارية في ممشى "إيست بانك إسبلاناد"، وهو ممر ترفيهي يمتد على طول نهر ويلاميت.

وأوضحت الشرطة أن عدة شجارات اندلعت في الموقع، وأُصيب أربعة أشخاص بطعنات نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، اثنان منهم كانت إصاباتهما خطيرة.



وكان من بين المصابين شاب /19 عاما/ من مدينة هيلزبورو بولاية أوريجون، وحددت الشرطة هويته كمشتبه به في الحادث. وتم احتجازه مساء السبت بعد خروجه من المستشفى، ووجهت إليه تهم تتعلق بثلاث جرائم اعتداء جنائي وثلاث مخالفات تتعلق بالأسلحة، وفقا لما أفادت به الشرطة وسجلات السجن.