أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن مدى سعادته بتكريمه خلال حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم مساء أمس الأحد على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الدكتور عادل عبده واللواء خالد اللبان رئيس هيئة قصور الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، وعددًا من الفنانين والمسرحيين والصحفيين والإعلاميين.

كم حضر الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب والفنان صبري فواز والفنان حمزة العيلي والفنانة أنوشكا والمخرج السينمائي أشرف فايق والفنانة إيناس مكي والكاتب إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح والفنان الفلسطيني غنام غنام والفنان ياسر صادق والفنان محمد أبو داوود والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان سامي مغاوي والفنانة ميرنا وليد والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث وزوجته المهندسة سارة شكري.



وقال أشرف عبد الباقي بعد تكريمه من المهرجان: "لو بتكلم عن اني بدأت من المسرح المدرسي في مدرسة النقراشي الثانوية العسكرية سنة 1979 وكان عندي 16 سنة، فالمسرح المدرسي هو اللي طلعني والمسرح المدرسي والجامعي وكم كبير من الشباب نفسنا ينوروا المسرح".



واستكمل عبد الباقي: " للأسف مسرح القطاع الخاص مش موجود، لما عملنا المشروع علشان يعرض المسرحيات ده كان المنفذ، لكن أحنا اتربينا وكان فيه 32 فرقة قطاع خاص بيشتغلوا النهاردة زيرو للأسف، نتمنى ان المهرجان ده يكون مؤثر، ومن المكان ده انتهز الفرصة واهدي تكريمي لحد شجعني وساعدتني جامد جدا.. مراتي نادية حسن".



وكرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام 10 شخصيات مسرحية، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي، ومحيي إسماعيل، وسميرة عبد العزيز، وميمي جمال، وأحمد نبيل، وسليم كتشنر، وجلال العشري، بالإضافة إلى المخرجين عبير علي، وأحمد عبد الجليل، والدكتور صبحي السيد.



وتتضمن المسابقة الرسمية 35 عرضًا مسرحيًا، وتحمل اسم الفنانة الراحلة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي"، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل.