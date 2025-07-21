توالت فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حيث عاد الثنائي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان) لينسجا خيوط الموسيقى وسط حشد من جمهور صيف الاوبرا 2025 على المسرح المكشوف واستضافا المنشد مصطفى مهلل والمؤلف خالد الكمار.

وفي أجواء من الأناقة الإبداعية وعمق الإحساس، تجلى العالم الساحر للأنغام التي صنعتها الموهبة الفريدة لكل من فؤاد ومنيب، لتبرز صياغاتهما الموسيقية المتطورة التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية، معبّرة عن رؤية فنية مبتكرة لجيل جديد من الموسيقيين. ومن بين الأعمال التي قدّماها: العاصفة، فقط في الذاكرة، عتاب، تيرا، آخر الليل، ألبوم صور، أغنية للروح، بريك، نوستالجيا، ما بعد الألم، فقد، صندوق الموسيقى، وحدك، ضحكة. كما قدّم الموسيقار خالد الكمار معزوفة بعنوان "زهرة"، وأنشد مصطفى مهلل "مناجاة" بصوته العذب.

تعود بداية قصة فؤاد ومنيب إلى عام 2015 في ألمانيا، حيث التقى الطبيب وعازف البيانو الموهوب محمد فؤاد بعازف الكمان الأكاديمي أحمد منيب. ومنذ تلك اللحظة، اندمجت موهبتهما الفطرية مع الدراسة الأكاديمية لتُولد شراكة فنية متميزة أعادت صياغة الموسيقى المصرية المعاصرة بطابع خاص يحمل بصمتهما.