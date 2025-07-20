وزير الخارجية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة طال انتظاره

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنَّ مصر تبذل جهودًا صادقة لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع قطر الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعاون الدولي ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان.

وعبر عن أمله في سرعة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قريبًا وهو الاتفاق الذي طال انتظاره من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء، مع العمل على إنفاذ المساعدات في ظل المجاعة الكارثية التي يعاني منها القطاع.

وأشار إلى أن مصر تتطلع أن تكون ألمانيا طرفًا مشاركًا ضمن الاتحاد الأوروبي مع اليابان ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والبنك الدولي في استضافة المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر عقده لتناول قضايا التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة تنفيذًا للخطة العربية الإسلامية التي تم إقرارها في قمة القاهرة في 4 مارس الماضي.

ولفت إلى أن مصر تعول على الدور الألماني في ضوء العلاقات المتينة التي تربط ألمانيا بإسرائيل من أجل الدفع قدمًا باتجاه سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات وأن يكون لألمانيا دور رئيسي في العمل على حشد الموارد المالية للتعافي المبكر.

وشدد على أهمية هذا الأمر من أجل إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني الصامد والباسل والمتمسك بترابه الوطني بقطاع غزة بأن هناك ضوءًا في نهاية هذا النفق المظلم في ظل هذا العدوان الإسرائيلي السافر وغير المقبول.