حثّت السلطات الإيرانية المواطنين على تقليل استهلاكهم للمياه في ظل موجة الحر المستمرة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية الأحد.

إيران بلد قليل الأمطار، ويواجه الجفاف بانتظام، لا سيما في محافظاته الجنوبية. كما تشهد البلاد أشد أسابيع السنة حرارة، مع تجاوزها محليا 50 درجة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت شركة إدارة المياه في محافظة طهران في بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن “احتياطيات السدود التي تزود طهران بالمياه وصلت حاليا إلى أدنى مستوى لها منذ قرن”.

وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي تشمران الأحد إن “الناس يجب أن يوفروا المياه لتجنب انخفاض الضغط”، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

كما دعت شركة إدارة المياه في طهران السكان إلى خفض استهلاكهم بنسبة “20 في المئة على الأقل” لتخفيف الأزمة.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في منشور على منصة إكس أن الأربعاء سيكون يوم عطلة رسمية في محافظة طهران بسبب موجة الحر المستمرة.

وقالت إنه “في ضوء استمرار الحرارة الشديدة والحاجة إلى الحفاظ على المياه والكهرباء، تم إعلان يوم الأربعاء (…) عطلة رسمية في محافظة طهران”.

من المتوقع أن تصل الحرارة في طهران إلى 40 درجة مئوية الأحد و41 الاثنين، وفق الأرصاد الجوية. ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز الحرارة في بعض المناطق الجنوبية من البلاد 50 درجة مئوية في الأيام المقبلة.