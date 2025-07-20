أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس السبت، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد أكثر من 20 عامًا قضاها في غيبوبة تامة، عُرف خلالها إعلاميًا بلقب "الأمير النائم".

وجاء في بيان الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود"، مشيرًا إلى أنه سيُصلى عليه الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

-من هو الأمير النائم؟

وُلد الأمير الوليد في أبريل عام 1990، وهو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال آل سعود، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.

-حادث غيّر مصيره

في عام 2005، وبينما كان طالبًا في الكلية العسكرية، تعرّض الأمير الوليد لحادث سير مروّع أثناء قيادته سيارته برفقة صديقين. أدى إلى إصابة بالغة في الرأس أدخلته في غيبوبة شُخصت طبيًا بـ"الموت الدماغي".

ورغم تشخيص الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، تمسكت عائلته بالأمل، ورفض والده رفع أجهزة الإعاشة عنه، مواظبًا على زيارته يوميًا، وسط تعاطف شعبي وإعلامي امتد لسنوات.

-قصة إنسانية حيّة رغم الغياب

تحولت قصة الأمير النائم إلى رمز للوفاء الأبوي والإيمان بقوة الرجاء، خصوصًا مع تداول مقاطع تُظهر حركات خفيفة في يده أو رأسه خلال السنوات الأخيرة، ما أعاد الأمل مرارًا لدى متابعي حالته.

-شباب غادروا باكرًا

ولا تُعد وفاة الأمير الوليد الحادثة الأولى من نوعها داخل الأسرة المالكة، إذ سبقه عدد من الأمراء الذين غادروا الحياة في سن مبكر خلال السنوات الأخيرة.

-الأمير سعود بن عبدالرحمن.. رحيل بعد صراع مع السرطان

في 2 نوفمبر 2021، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، دون الإشارة إلى تفاصيل المرض، فيما أفادت مصادر مقربة بأنه تُوفي بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعاه عدد كبير من الأمراء والمسئولين، منهم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الذي كتب عبر "إكس": "رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان."

كما نعاه الأمير محمد بن سلطان آل سعود بكلمات مؤثرة، دعا له فيها بالمغفرة وجعل مرضه كفارة وطهورًا. وأُقيمت صلاة الجنازة عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

يُذكر أن الراحل هو نجل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع والطيران الأسبق، ووالدته الأميرة مها بنت إبراهيم آل إبراهيم.

- الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر.. موت على طريق العمرة

في أبريل 2017، لقي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الطائف - الرياض، برفقة صديقه عبدالله بن مترك الدوسري، أثناء توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، وفق ما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.

رفض الأمير وصديقه السفر بالطائرة، وفضّلا الذهاب برًّا حتى يتمكنا من الإحرام من الميقات، التزامًا منهما بالتقاليد الدينية. لكن الحادث وقع قبل أن يبلغا وجهتهما، وخيم الحزن على الوسطين الرسمي والشعبي فور انتشار النبأ.

ونعى الأمراء عبدالله، وفيصل، ومحمد، شقيقهم ناصر، وكتب أحدهم في تغريدة مؤثرة:

"في طريقهما للميقات، ونيتهما لبيت الله الحرام، ذهبا لمن هو أرحم منا جميعًا، في طريق خير وحسن خاتمة."

وتزوج الراحل في عام 2012 من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود، وهو حفيد الأمير ناصر بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

-الأمير منصور بن مقرن.. رحلة تفقدية انتهت بالشهادة

في نوفمبر 2017، فجعت الأسرة المالكة والشعب السعودي بوفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة عسير، بعد تحطم مروحية كانت تُقله وعددًا من المسئولين في جولة ميدانية غرب مدينة أبها.

وكان الأمير الراحل، الذي يُقدّر عمره في منتصف الأربعينات، يؤدي جولة تفقدية لعدد من المشاريع الساحلية ضمن نشاطه الإداري. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد سقطت الطائرة أثناء قيامها بالمهمة، وأسفر الحادث عن وفاته ووفاة مرافقيه من مسئولي المنطقة.

وفي مشهدٍ طغت عليه مشاعر الحزن الممزوجة بالفخر، تسلّم والده الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى تكريمًا لنجله، وذلك خلال الحفل الذي أقامته إمارة منطقة عسير لتكريم "شهداء الواجب"، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير المنطقة آنذاك.