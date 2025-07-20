ساو باولو يبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر بالدوري البرازيلي

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز ميراسول على سانتوس 3 /صفر.

وحصد ساو باولو ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد كورينثيانز عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وتقمص لوسيانو دور البطولة وسجل هدفي الفوز لساو باولو في الدقيقتين 32 و35.

وفي المباراة الأخرى حسم ميراسول فوزه على سانتوس بثلاثة أهداف حملت توقيع فرانسيسكو شيكو في الدقيقة 69 ورينالدو في الدقيقة 73 وكريستيان ريناتو في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد ميراسول إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد سانتوس عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.