رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تتابع أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء



تفقدت مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الحي التاسع لمتابعة أعمال النظافة العامة وصيانة وري المسطحات الخضراء.

كما تفقدت رئيس الجهاز، مشروع دار مصر بالحي الثاني عشر لمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة السابقة، والتأكد من سرعة تلافيها وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحقق أعلى معايير الجودة.

وأكدت رئيس الجهاز، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأداء، ورفع مستوى الخدمات والمظهر العام بالمدينة، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات التنفيذية لضمان تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بمدينة الشيخ زايد.