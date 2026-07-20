كوريا الجنوبية توصي الزوار لفترات قصيرة بمغادرة الشرق الأوسط فورا

نصحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رعاياها الذين يزورون الشرق الأوسط لفترة قصيرة بمغادرة المنطقة على الفور وسط تصاعد التوترات الناجمة عن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد عقد اجتماع مع ممثلين عن 17 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك سفارتا كوريا في إيران وإسرائيل، يوم الأحد لمراجعة تدابير السلامة للمواطنين والسفن الكورية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين الولايات المتحدة وإيران لأكثر من أسبوع بعد انهياراتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والذي كان يهدف إلى التوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي استمرت شهورا وتسببت في إغلاق مضيق هرمز.

وقالت النائبة الثانية لوزير الخارجية كيم جينا خلال الاجتماع: "نظرا لأن معظم دول الشرق الأوسط تخضع لتحذير سفر من المستوى الثالث، يوصي المسافرين بالمغادرة إلا للضرورة القصوى، منذ شهر مارس/آذار، ينصح الزوار لفترات قصيرة بالمغادرة فورا ما لم تكن لديهم أسباب قاهرة للبقاء".

وقالت الوزارة إن البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستتخذ تدابير استباقية لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين هناك.