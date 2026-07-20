أستاذة بالأمراض الباطنة والسكري عن أدوية التخسيس: لا نعمم أنها كلها جيدة أو سيئة

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذة أمراض الباطنة والسكر، إن أدوية التخسيس انتشرت بشكل كبير حول العالم وفي مصر، مشيرة إلى ظهور أنواع جديدة منها تؤخذ عن طريق الفم وبجرعات مختلفة، موضحة أن بعض هذه الأدوية متوفر بالفعل في السوق المصرية.

وأضافت "شلتوت" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد، أن الحقن والأقراص الخاصة بالتخسيس لها آثار جانبية، سواء كانت منتشرة أو نادرة، مؤكدة على أنه “لا يوجد دواء ليس له آثار جانبية”.

وأوضحت أن أكثر الأعراض انتشارًا تكون على الجهاز الهضمي، ومنها الإمساك أو الإسهال، والشعور بالغثيان أو الميل للقيء، بالإضافة إلى الإحساس بالامتلاء وعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

وتابعت أن تجنب هذه الأعراض يتطلب استخدام الأدوية بالطريقة السليمة، وعدم التسرع في الانتقال إلى التركيزات الأعلى، مع الالتزام بالجرعات المحددة تدريجيًا، حتى لا تظهر الأعراض أو تكون بدرجة بسيطة.

وأشارت إلى أنه في حال ظهور أعراض بسبب زيادة التركيز، يتم الرجوع إلى الجرعة السابقة حتى تستقر حالة المريض، مع استخدام أدوية لعلاج الأعراض عند الحاجة، لافتة إلى أن بعض المضاعفات الشديدة قد تحدث عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، ومنها شلل الجهاز الهضمي، وفي هذه الحالة يجب إيقاف الدواء تمامًا.

وحذرت من بعض الآثار النادرة، موضحة أن مرضى السكر الذين يعانون من اعتلال الشبكية السكري قد تتفاقم لديهم هذه المشكلة مع بعض أنواع هذه الأدوية.

وشددت على أن مرضى اعتلال الشبكية أو المصابين بالسكر منذ سنوات طويلة ويعانون من مشكلات في العين يجب عليهم عدم تناول هذه الأدوية، مؤكدة على ضرورة أن يكون المريض حذرًا ويلجأ إلى الطبيب لتقييم حالته، لأن اختيار الدواء يعتمد على حالة كل مريض، إذ توجد أنواع تناسب أمراضًا معينة.

وأردفت أن هذه الأدوية تعد ناجحة وفعالة، ولكن يجب تناولها تحت إشراف طبي وبالطريقة الصحيحة، مشددة على ضرورة عدم التعميم بأنها كلها جيدة ومناسبة للجميع أو أنها سيئة وتسبب مضاعفات بشكل دائم.