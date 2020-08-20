زيادة قياسية في إصابات كورونا بكرواتيا وتحذيرات من السفر إليها

ذكرت كرواتيا اليوم الخميس تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات فيروس كورونا فيما انضمت ألمانيا لقائمة شركاء الاتحاد الأوروبي التي لا تنصح السياح بالسفر إلى الساحل الكرواتي.



وأشار مقر كوفيد-19 الوطني إلى تسجيل 255 حالة إصابة جديدة على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية. وارتفعت الأرقام بشكل مطرد على مدار الأسبوع الماضي والآن ارتفع عدد الحالات النشطة المؤكدة بين السكان إلى 1689. ويبلغ التعداد السكاني في كرواتيا 19ر4 مليون نسمة.



وقبيل هذا، حذرت السلطات الألمانية السياح من السفر لقضاء عطلاتهم إلى أكثر منطقتين ينتشر بهما الفيروس على الساحل.



وتعد مقاطعتا شيبينيك-كنين وسبليت-دالماتيا، مقاصد سياحية رئيسية.



وقالت وزارة الخارجية في برلين: "معدل إصابات كوفيد-19 كان منخفضا في كرواتيا على مدار الأسابيع الأخيرة ولكن ارتفع بقوة مؤخرا".



وحتى قبل أحدث تسجيل للإصابات، ارتفع معدل العدوى لأكثر من 50 حالة لكل مئة ألف ساكن في غضون آخر سبعة أيام، وهو المعيار الرئيسي الألماني لإعلان منطقة آمنة.



ونظرا لأن السياحة تعد أهم صناعة في كرواتيا، فقد فتحت أبوابها أمام الزوار بدءا من الأول من يوليو. وألقى المسؤولون باللائمة على السياح الأصغر سنا والنوادي الساحلية في التفشي الحالي .