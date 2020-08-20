رئيس مجلس السيادة السوداني يتطلع لدور تشاد في تحقيق السلام ببلاده

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن أمله في أن تلعب تشاد دورا كبيرا في الدفع تجاه تحقيق السلام في السودان.



وذكر مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم الخميس، أن البرهان عاد إلى الخرطوم بعد زيارة قصيرة لدولة تشاد، قدم خلالها التهنئة لرئيسها إدريس ديبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تصريح صحفي قبيل مغادرته مطار أم جرس بدولة تشاد، إنهم يقفون مع تشاد في تصديها لمحاربة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الزيارة تطرقت لأوجه التعاون المشترك في القضايا التي تهم البلدين سياسيا واقتصاديا، كما تناول اللقاء الأوضاع في أفريقيا الوسطى وتشاد وعملية السلام في السودان.



وأعرب البرهان عن شكره للرئيس ديبي لوقوفه مع السودان في تأمين الحدود المشتركة والمساهمة في تنمية شعبي البلدين.