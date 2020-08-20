وزارة الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي غدا الجمعة

تقوم وزارة الأوقاف غدا الجمعة وفي ضوء الإسهام المجتمعي الذي تؤديه بتوزيع 17 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – الشرقية – الجيزة - الإسماعيلية – جنوب سيناء)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات: (الإسكندرية – الشرقية – الجيزة)، و 3 أطنان لمحافظة الإسماعيلية، وطنان لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكد رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة العمليات بالوزارة، أن التعامل مع المستفيدين يتم بمنتهى الاحترام والإنسانية، وفقا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأن جميع العاملين بالوزارة في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم ، مشددا على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.