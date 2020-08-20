هل يتسبب «واقي الشمس» في تشوهات خلقية للمرأة الحامل؟

الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة، لا ينقطع نتيجة للموجات المتكررة سواء محليًا أو عالميًا، وفي أوقات الحرارة والتعرض للشمس الشديدة تلجأ العديد من النساء إلى واقي الشمس لحماية بشرتهن، ولكن بعضهن يقلقن من استخدامه أثناء الحمل، فهل هو مضر؟

يتضمن التشكيك في سلامة المنتجات الموضعية، مثل واقيات الشمس، خوفًا من أنها قد تسبب تشوهات خلقية، ومع ذلك، فإن تجنب واقيات الشمس يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه، ويمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم في منع البقع الداكنة المرتبطة بالحمل، ولكن من الأفضل تجنب بعض المكونات المستخدمة في تكوينه والانتقاء بعناية.

وتوصي جمعية الحمل الأمريكية بأن تستخدم جميع النساء الحوامل واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر لمنع حروق الشمس، وذلك حرصًا على أهمية استخدامه حتى أثناء الحمل، حسبما ذكر موقع "هيلث فولي" المتخصص في العناية بالنساء.

واقي الشمس لا يساعد في الحماية من الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد فحسب، بل يمكنه أيضًا المساعدة في مشاكل الجلد المرتبطة بالحمل.

فيما يؤدي التعرض للشمس إلى حالة تسبب ظهور بقع داكنة من الجلد، يمكن للحماية من الأشعة فوق البنفسجية المقدمة مع واقي الشمس أن تمنع هذه البقع من أن تصبح أكثر قتامة، وأن تصبح أكثر وضوحًا.

وتنبع الشكوك حول استخدام واقي الشمس أثناء الحمل من المخاطر المحتملة المرتبطة بالريتينويدات، وهي أشكال من فيتامين (أ) تُستخدم في العديد من منتجات البشرة التي لا تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك كريمات التجاعيد والواقي من الشمس.

وفي حين أن هذه المكونات لم تثبت علميًا أنها تؤذي الأجنة، يكمن القلق في أن تناول الكثير من فيتامين (أ) عن طريق الفم يمكن أن يسبب تشوهات خلقية، ولا يوجد أدلة قاطعة على أنه يؤدي لنفس التأثير إذا كان ناتج عن منتجات موضعية وليس الفم، وذلك ما يضع مجال للشك.

وتفوق فوائد واقي الشمس المخاطر المحتملة المرتبطة به، حيث إنه قد يكون أفضل في العثور على واقٍٍ من الشمس لا يحتوي على مادة الريتينول، وإن العديد من الأطباء يوصون النساء الحوامل بتجنب واقيات الشمس المحتوية على الريتينول لمجرد أن يكونوا آمنين.

ومن النصائح الموجهة للمرأة الحامل عندما تستخدم واقي للشمس، حسبما ذكر موقع "ماذر" المتخصص في شؤون الأمومة:

-اختيار واقي معدني أو مادي وليس كيميائي، تحتوي الواقيات الكيميائية من الشمس على مكونات مثل الأوكسي بنزون، والأفوبنزون، والهوموسالات وغيرها من الإضافات الضارة المحتملة، حيث تم الربط بين التعرض للأوكسي بنزون بانخفاض الوزن عند الولادة، بالإضافة إلى أن المواد الكيميائية –بنزون- تتداخل مع الهرمونات.

- عدم استخدام واقيات الشمس البخاخة، لأنه من المرجح أن تستنشق الواقي أثناء استخدامه على الجلد القريب من الأنف.