ترامب: كان يجدر بنا الخروج سريعا من العراق قبل ثلاث سنوات

هديل هلال

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من العراق وتركت بضعة جنود، معقبًا: «لم يجدر بنا أن نكون هناك في المقام الأول ولا حتى في الشرق الأوسط».

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، «كان يجدر بنا الخروج سريعًا قبل ثلاث سنوات»، متابعًا: «أمضينا 19 عامًا هناك وتصرفنا كرجال شرطة وليس كجنود».

وأردف: «لكن وبعد 19 عامًا لا بد أن يعود الجنود إلى موطنهم، ولقد أدوا عملًا جيدًا»، مشيرًا إلى انتقاد البعض له بعد إخراج الجنود الموجودين على الحدود بين سوريا وتركيا.

وتابع أن تركيا تستطيع أن تهتم بشؤونها، فضلًا عن امتلاكه علاقات طيبة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مستطردًا: «سوريا كانت تعيش في حرب أبدية، أخرجت الجنود ولم تحدث أي مشاكل»