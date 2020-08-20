سيرين عبدالنور ومحمود نصر يكشفان تفاصيل مسلسل «دانتيل» قبل عرضه

يبدأ عرض مسلسل "دانتيل" على "شاهد VIP" الأحد المقبل، من بطولة سيرين عبدالنور، ومحمود نصر، وسلوم حداد، وإخراج المثنى صبح.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي بين أسرار الماضي وعلاقاته التي لا تموت، وغموض الحاضر المليء بالحب والغدر والتشويق، حول "يوسف وميرنا"، وهل يمكن للحب القديم بينهما أن يصمد في وجه أحداثٍ متقلّبة ومليئة بالمؤامرات والغدر والخيانة؟

تقول الفنانة سيرين عبدالنور: "تحاول ميرنا أن تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، وذلك رغم المصاعب والتحديات". وتتابع سيرين واصفةً دورها في المسلسل: "ميرنا تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قويةً وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية.. ولكن هل ستنجح في ذلك؟! أترك الأمر مرهوناً بحلقات المسلسل وتفاصيله".

من جانبه، يوضح الفنان محمود نصر أن العمل يقدم قصة اجتماعية قوامها الحب والنجاح. ويضيف: "ألعب دور يوسف الذي يجد نفسه مضطراً لمواجهة ماضيه مجدّداً، وذلك ضمن ظروف استثنائية تفرضها عليه حكايا الماضي التي تعود إليه على نحوٍ مفاجئ"، ويتابع: "يجد يوسف نفسه أمام واقع لا يشبهه، فيضعف محاولاً الهرب، غير أن إصراره على التمسك بالجزء الجميل الذي يحبه من ماضيه يدفعه للعودة والإصرار على المضي قدماً سعياً للحفاظ على إرث عائلته"، ويختم: "يعيش يوسف صراعاً بين ما يفرضه عليه عقله وما يمليه عليه قلبه، فلمن ستكون الغلبة؟".

في هذا السياق، يوضح المخرج المثنى صبح أن "العمل يقدم دراما اجتماعية بطريقة مختلفة من حيث الشكل والمضمون"، ويضيف: "كان هدفنا الوصول إلى عمل عصري برضي الجمهور العربي".

ويعتبر المثنى أن "الحب يمتلك الحيّز الأبرز في العمل"، آملاً أن يتمكن العمل من إيجاد طريقه إلى قلوب المشاهدين.