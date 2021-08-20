 قيس سعيد: الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة خلال أيام - بوابة الشروق
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قيس سعيد: الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة خلال أيام

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 10:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 10:06 ص

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد ، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، بمحمّد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية احتجاجات عنيفة كانت قد شهدتها مدن تونسية عديدة.

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