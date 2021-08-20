أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الشعب اللبناني، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان ، نظرًا للظروف التي يمر بها حاليا.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي: " تنفيذا للتوجيهات الملكية تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، لتأمين الاحتياجات واللوازم إلى شعب لبنان، حيث تحتوي الطائرة على أدوية ومستلزمات طبية لتلبية احتياجات القطاعات الطبية هناك، وهي الطائرة الثانية خلال هذا الأسبوع".. مبينا أن هناك تنسيقا لاستكمال إيصال المساعدات للأشقاء في لبنان.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أرسلت يوم الاثنين الماضي طائرة مساعدات طبية للشعب اللبناني الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.