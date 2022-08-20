 مقتل 10 أشخاص في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو

د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 9:11 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 9:11 ص
قال مسؤولون أمنيون في الصومال، اليوم السبت، إن عشرة أشخاص قتلوا عندما اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة، إن منفذي الهجوم فجروا عبوتين ناسفتين خارج فندق "حياة"، ثم اقتحموا المبنى وفتحوا نيران أسلحتهم، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، وإذاعة شبيلي.

وقامت وحدة خاصة من الشرطة بإنقاذ عشرات النزلاء والموظفين.

وتواصل قوات الأمن محاولاتها لتحييد الإرهابيين الذين حوصروا داخل إحدى غرف الفندق.

يذكر أن فندق "حياة" موقع شهير يلتقي فيه موظفو الحكومة الفيدرالية.

وهذا أول هجوم بهذا الحجم تشنه حركة الشباب في العاصمة مقديشو منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة التي وضعت تحرير البلاد من مقاتلي الشباب في صدر أولوياتها.

وتسيطر الحركة على أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال.

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