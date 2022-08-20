ظهور فيديو ثان لرئيسة الوزراء الفنلندية وهي ترقص مع رجل في ملهى ليلي

مازال النقاش بشأن رقص رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، في حفل، يشغل أذهان الشعب، فيما ظهر فيديو آخر لها وهي ترقص مع المغني الفنلندي أولافي أوسيفيرتا في ملهى ليلي في هلسنكي.



واجهت مارين، 36 عاما، انتقادات متصاعدة منذ ظهور فيديو لها أول أمس الخميس وهي ترقص مع بعض الأصدقاء المشاهير في منزل خاص قبل أن تزور حانتين.



وفي أحدث فيديو، يمكن رؤية مارين وهي ترقص مع أوسيفيرتا، 39 عاما، ويتلامسان من آن لآخر. ويبدو لوهلة أن الموسيقي يميل عليها إما لهمس بشيء في أذنها أو تقبيلها، بحسب منتقدي مارين.



وقالت رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنها لا تتذكر أنه تم تقبيلها. وأضافت: "لقد شاهدت الفيديو بنفسي وأعتقد أن الأمر يشبه أن أحدا يقول شيئا لي".



وتابعت: "هذا صحيح، أنا متزوجة، وأعتقد أنها مسألة تخص حياتي الشخصية، ولن أعقب بتفصيل أكثر عليها.. ولا أعتقد أن شيئا غير ملائم يحدث في ذلك الفيديو".



كما علق أوسيفيرتا على الفيديو أمس الجمعة. وكتب على إنستجرام: "لقد كان هناك تكهنات عامة بشأن طبيعة العلاقة بيني ورئيسة الوزراء سانا مارين. لا يمكنني قول سوى أننا أصدقاء ولم يحدث أي شخص غير ملائم بيننا".



وعقب صدور أول فيديو، قالت مارين إنها خضعت لاختبار مخدرات أمس الجمعة، بعدما زعم بعض الصحفيين الفنلنديين أنهم سمعوا تعليقات عن مخدرات في الفيديو.



وتسببت الصور في انقسام بين الشعب، حيث أثارت نقاشا بشأن ظهورها العلني.



وأفاد تقرير لوكالة أنباء سي.تي.تي. بأنها عادت من عطلتها في الوقت الذي تم إعداد الفيديو فيه. وقال التقرير "هذا يعني أنه لم يكن هناك بديل لتوليها مهامها".