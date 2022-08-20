الصدر يكشف عدم تجاوب القوى السياسية مع مقترح لاجراء حوار مباشر لإنقاذ العراق

كشف الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر اليوم السبت أن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع تويتر "قدمنا مقترحات للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار بل لمناظرة وعلنية وبث مباشر مع الفرقاء السياسيين فلم نر منهم تجاوبا ملموسا وكان الجواب عبر الوسيط لا يغني ولا يسمن من جوع".

وأضاف "إنني قد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق وعليهم ألا يتوقعوا منا حوارا سريا جديدا بعد ذلك".

وأكد الزعيم الشيعي "أنا لا أخفي على الشعب شيئا ولن أجالس الفاسدين أو من يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلى آل الصدر".

وذكر "أرجو من الجميع انتظار خطواتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسب الفساد والتبعية".

ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من عشرة أشهر.