 الكويت: ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب وسمسرة - بوابة الشروق
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الكويت: ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب وسمسرة

وكالات
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 11:40 ص

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المباحث الجنائية تمكنت من ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة، يقومون بأعمال منافية للآداب ويمارسون السمسرة مقابل مبالغ مالية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورا مموهة لوجوه المتهمين، معلقة بالقول: "الإعلام الأمني: بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانية والأحمدي، منهم 14 سيدة و6 رجال، يقومون بأعمال منافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية".

وأكملت الوزارة: "جاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".


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