كوريا الجنوبية وأمريكا تستعدان لإطلاق مناورات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع وسط تهديدات كوريا الشمالية

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة البدء في مناورات عسكرية مشتركة كبيرة هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان الحليفتان إلى تعزيز الجاهزية المشتركة ضد التهديدات العسكرية القادمة من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر إجراء "تدريب أولتشي فريدوم شيلد " السنوي، الذي يبنى على سيناريو حرب شاملة، اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى 31 أغسطس الجاري، ويضم تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تدريبات موقع القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريب أولشي للدفاع المدني.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إنه من المقرر إجراء حوالي 30 تدريبا ميدانيا بين الحليفين خلال فترة التمرين، مقارنة بـ25 تمرينا خلال تدريب درع الحرية الربيعي هذا العام و 13 في تدريب "أولتشي فريدوم شيلد" العام الماضي .

وأشارت يونهاب إلى أنه من المعلوم أن تدريب "أولتشي فريدوم شيلد" لهذا العام يتضمن سيناريوهات لتدريب القوات على الانتقال السريع خلال وقت الحرب وكذلك للرد على المعلومات الكاذبة التي ربما تكون قد تنشرها بيونج يانج أثناء الحرب أو الطوارئ.

ووفقا لقيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية فإنه بالإضافة إلى أفراد الجيش والبحرية والقوات الجوية والبحرية التابعة للدولتين، ستشارك قوات الفضاء الأمريكية أيضا في التدريبات.