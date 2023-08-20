قال الإعلامي أحمد موسى، إن تخفيف أحمال الكهرباء سينتهي بعد أسبوعين على الأكثر.



وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوضع سيعود لطبيعته بحلول الأسبوع الثاني من منتصف سبتمبر المقبل.



وأوضح أن تخفيف الأحمال بدأ بـ3200 ميجاوات في الأيام الماضية، في حين وصل حاليا إلى 1600 ميجاوات، ما يعني أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة بتدخل رئاسي.



وأشار إلى توجيهات صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء أزمة الكهرباء، وتوفير المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، معقبا: «شكرا للرئيس السيسي الذي ينحاز دائما لشعبه العظيم».



ولفت إلى أن أزمة الكهرباء جاءت في وقت شهدت فيه البلاد ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث في مصر فقط، لكن في أغلب دول العالم.