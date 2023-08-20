إحباط هجوم بالمسيرات على مقاطعة روستوف جنوب روسيا

قال حاكم منطقة روستوف، فاسيلي جولوبيف، اليوم الأحد، إنه تم التصدي لمحاولة هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة في منطقة روستوف جنوب روسيا.

وأضاف جولوبيف أن طائرتين مسيرتين تحطمتا على أراضي وحدة عسكرية في كامينسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى على بعد كيلومتر واحد شمال نوفوشاختينسك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جولوبيف "في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، كانت هناك محاولة هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة في منطقتنا".

وأضاف جولوبيف أن "الطائرات المسيرة تم إسقاطها بنجاح بأنظمة الحرب الإلكترونية، وأنه لم يتم استخدام أسلحة الدفاع الجوي بسبب صغر حجم الأهداف".

وتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة "روستوف-اون-دوف" بالقرب من الحدود الأوكرانية، للمرة الأولى منذ محاولة التمرد من قبل مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.

وتم الإعلان عن الزيارة أمس السبت، في بيان مقتضب على الموقع الالكتروني للكرملين.

وليس من الواضح متى زار بوتين المدينة ومدة الزيارة.