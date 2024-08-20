آيزنكوت: لم نحقق أيا من أهداف الحرب ونتنياهو عارض الصفقة

قال عضو مجلس الحرب المستقيل غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، إنه بعد 11 شهرا على بدء الحرب لم "نحقق حتى الآن أيا من أهدافها، وكل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل لصفقة وعارضها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

وأضاف آيزنكوت أن "كل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل إلى صفقة وعارضها نتنياهو"، مؤكدا: "علينا التحرك بسرعة لإعادة المختطفين وإلا فلن يكون هناك من نعيده"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أن "الصواب بعد فشل 7 أكتوبر الفادح هو إنهاء الحرب واستعادة المختطفين".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالحنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أننا سنستمر حتى القضاء على (حركة) حماس"، مضيفا: "ليس من المؤكد التوصل لاتفاق".