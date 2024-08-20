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أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير لمساهمة قوية من صناعة الدواء.

ونما إجمالي الناتج المحلي بواقع 6ر0 % في الربع الثاني، مقابل تراجع بواقع 1 % في الربع الأول.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي مدفوعا بتقدم في الصناعة سيما في القطاع الصيدلاني. وقال مكتب الإحصاء إن التراجع في التجارة والنقل ساهم في إضعاف التأثير.

وعلى جانب الإنفاق، تراجع استهلاك الأسر بواقع 3ر0 %، بينما نما إجمالي الاستثمارات الثابت بواقع 5ر0 % مدفوعا بالتنمية المختلفة عبر أنواع الاستثمار المختلفة.

وقفزت الصادرات والواردات بواقع 8ر1 % و2ر0 % على التوالي.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بواقع 5ر2 % في الربع الثاني مقابل زيادة متوقعة بواقع 4ر1 %.