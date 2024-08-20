السوداني: نخطط لإنتاج 1260 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في ذي قار العراقية

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة العراقية شرعت بتنفيذ مشاريع جديدة لرفع الطاقات الإنتاجية للمحطات الكهربائية وتوسيع وتطوير شبكات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار (375كم حنوبي بغداد).

وقال السوداني، خلال زيارته اليوم لمحافظة ذي قار، إن "الخطط المستقبلية للحكومة تتضمن الوصول إلى إنتاج 1260 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لمحافظة ذي قار ".

وأضاف أن "أولى المشاريع التي ستنفذها الحكومة في المحافظة في إطار زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية يتعلق بالدورة المركبة بالاتفاق مع شركة جي اي الأمريكية التي ستضيف 250 ميجاواط إلى إنتاج المحطة الغازية، كما سيضيف الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية ما مقداره 921 ميجاواط من الطاقة من خلال إنشاء وحدات غازية للدورة البسيطة بواقع وحدتين ووحدة مركبة".

وذكر أنه تم إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروعي توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بحجم كلي يبلغ 800 ميجاواط، الأول مشروع محطة ميسلون للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجا واط، والآخر هو مشروع الطاقة الشمسية في أور بسعة 300 ميجاواط.

ولفت السوداني إلى أن الحكومة ستنفذ مشاريع استراتيجية لنقل الطاقة الكهربائية بسعات تتراوح بين 400 كي في إلى 132 كي في بمناطق متفرقة من محافظة ذي قار لأن مشكلة الكهرباء لا تنحصر في التوليد، إنما هي مشكلة توزيع ونقل ايضاً".

وافتتح رئيس الحكومة العراقية خلال زيارته إلى محافظة ذي قار ملعبا جديدا لكرة القدم بسعة 20 ألف متفرج وعددا من المشاريع الأخرى.