العاهل الأردني: لن نسمح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن المملكة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن «الأردن لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة».

ولفت لدى لقائه سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية، إلى سعي الأردن للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعيا الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.

وأعاد الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وأضاف: «لن نسمح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه، من أي طرف كان».

وركز العاهل الأردني على أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش على الأردن.