رئيس شعبة الأدوية: الفترة الماضية شهدت ضخ أنواع معينة من الإنسولين بالصيدليات

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الفترة الماضية شهدت ضخ أنواع معينة من الإنسولين في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن الضخ يتم من خلال حصص محددة لكل صيدلية، داعيا أي مواطن يبحث عن هذا العلاج ولا يجده أن يتواصل مع هيئة الدواء على الرقم 15301.

وأوضح أن هيئة الدواء تتتبع الأمر في هذه الحالة، وتبحث عما إذا العلاج متوفرًا في الصيدلية من عدمه، ومن ثم يتم التأكُّد من وصوله.

وأشار إلى أن هناك أنواعًا من الإنسولين تم توفيرها، وغيرها لا تزال قليلة في كمياتها، موضحًا أن صيدلية الإسعاف التي لديها 13 فرعًا على مستوى الجمهورية، يمكن التواصل معها على الرقم 16682 وسيتم إبلاغ المواطن عن أقرب فرع له يتواجد في العلاج.

وأفاد بأن هناك نوعا معينا من الإنسولين يتوفر منه مخزون يكفي لمدة شهرين.