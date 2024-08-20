تثبيت سعر الفائدة الأولية في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء تثبيت سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق بعد خفضه الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ظل سعي السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 35ر3% بعد خفضه في الشهر الماضي بمقدار 10 نقاط أساس .

كما تم تثبيت سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 85ر3% بعد خفضه بمقدار 10 نقاط أساس أيضا في الشهر الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه ضخ بنك الشعب اليوم الثلاثاء 1ر149 مليار يوان (9ر20 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 7ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.