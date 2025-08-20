وزير الخارجية الروسي: لماذا لا تعترف الدول الأوروبية بفلسطين الآن؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الأولوية الآن لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معربًا عن تأييده البدء المبكر للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي»، أضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو يوم الأربعاء: «نحن نرى أن معالجة المشاكل الإنسانية ومنع كارثة إنسانية هي الخطوة العاجلة ذات الأولوية».

وأكمل: «بالطبع، يجب أن تكون الخطوات التالية هي إجراءات خفض التصعيد. نحن ندعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأشار إلى ضرورة إجراء مفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية، والتي يتم تخريبها في الغرب، على الرغم من قرار الأمم المتحدة.

وتساءل: «القادة الأوروبيين يصرحون بنيتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. لماذا يجب الانتظار شهرين للاعتراف، ولماذا لا يقومون بذلك الآن؟».

وأعلنت عدة دول بينها أوروبية استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر المقبل، وذلك عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية هذه الدول أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين»، داعين بقية الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الانضمام لهذا التوجه.

ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين للمرة الأولى 9 دول هي: أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا البرتغال وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبرج، فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها، مثل أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا.

في السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في بيان منفصل، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا التزام بلاده بدعم حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي تطور لافت، كشف مصدر بريطاني أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مشترطا وقف إطلاق النار في غزة، وضمان عدم تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية، والدخول في عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين.