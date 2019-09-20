حبس 4 تجار مخدرات فى مدينة السلام

قررت نيابة السلام بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس 4 تجار مخدرات تخصص نشاطهم الإجرامي بتجارة المخدرات، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإحالتها للمعمل الجنائى لفحصها.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلام، بالقبض على 3 أشخاص وسيدة، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وجاء فى محضر التحريات الذى تسلمته النيابة أن المتهم " أسامه .ب" 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضية الشروع بقتل، وضبط "عباس .أ" 33 سنة، عاطل، بحوزتهما 250 جرام فودو، 199 كيس تحوي كمية من مخدر الإستروكس.

وذكرت التحريات أن القوة الأمنية ضبطت "صابر. ع" 35 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 40 جرام هيروين، 500 جنيه، هاتف محمول، كما تم ضبطت "مروة. م" 29 سنة،عاطل، وبحوزتها 123 قرص مخدر، و295 جنيها، هاتف محمول، وأمر منصور إحالتهم للنيابة التى اتخذت قرارها المتقدم.