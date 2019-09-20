الملك سلمان: استهداف معملين لأرامكو بمثابة تهديد كبير لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن الاعتداء الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، يمثل "تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية".

وأكد الملك سلمان أن المملكة، وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو "ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء اليوم.

وشدد سلمان أن الهجوم على معملي أرامكو بمثابة" عمل إجرامي".

وأجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وأعرب الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملي أرامكو، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار المملكة، والتأثير على سوق الطاقة العالمية، حسب واس.

وأكد شي على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبدياً تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار امدادات النفط.

وتعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بسرعة استعادة الانتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في أبقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى توقف خمسة بالمئة من الانتاج العالمي للنفط.