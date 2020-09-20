اعتقال أكثر من 300 شخص خلال مسيرة نسائية ضد لوكاشينكو في بيلاروس

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ذكر نشطاء حقوقيون أنه تم اعتقال أكثر من 300 شخص أثناء احتجاج نظمته نساء في بيلاروس ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ونشر مركز فياسنا لحقوق الإنسان أسماء أكثر من 314 شخصا تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات في العاصمة مينسك اليوم السبت.

وكان العدد أعلى بنحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في احتجاجات يوم السبت الماضي، عندما استخدم رجال مقنعون يرتدون زيا رسميا أساليب عنف وحشية ضد المتظاهرين السلميين لأول مرة.

وذكرت الشرطة أن احتجاجات الشوارع غير مصرح بها، وذلك على غرار ما تقوله كل يوم في الاحتجاجات ضد لوكاشينكو.

ورددت نساء هتاف "عار ..عار!" بينما كانت الشرطة تدفع بالمتظاهرين إلى داخل سيارات فان، وكان من بينهم نينا بانجينسكايا /73 عاما/، وهي إحدى الناشطات المخضرمات في الحركة الاحتجاجية.

كما رددن هتاف: "نحن لا ننسى ولن نصفح"، وطالبن بنقل لوكاشينكو إلى سيارة ترحيلات.

وأعرب قائدو السيارات الذين مروا بجانب المسيرة، عن تضامنهم مع المتظاهرات.

ورددت المتظاهرات أيضا هتاف "تحيا بيلاروس، ورفعن العلم التاريخي الذي يضم اللونين الأبيض والأحمر والذي أصبح رمزا للمعارضة.

ودعت المتظاهرات إلى إجراء انتخابات جديدة بدون مشاركة لوكاشينكو وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومحاكمة عناصر الشرطة المتورطة في أعمال عنف.