كشري لرئيس الزمالك: «نعم خاتم وليد سليمان سبب الفوز على الأبيض»

رد أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، على سخرية مرتضى منصور، رئيس الزمالك عليه وعلى لاعبي فريقه بعد المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية،

وفاز أسوان، لأول مرة في تاريخه على الزمالك، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أول أمس على استاد القاهرة.

وقال كشري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": "لعبت في الأهلي، ولكن انتمائي الآن لنادي أسوان، وخلال مباراتنا أمام الأحمر، قدمنا أداء قويا من أجل نتيجة إيجابية".

وأضاف: "مباراة مثل الزمالك، كان أداؤنا احترافيا، نحب الأهلي وننتمي له ولكن النادي علمنا على القتال والدفاع عن القميص الذي ننتمي له، والنتيجة التي حسمت الدوري للأحمر (تاريخ لنادي أسوان)".

وأوضح: "هدفنا كان الثلاث نقاط أمام الزمالك، ولعبنا بنفس الطريق والأداء أمام الأهلي، وتحدثت مع اللاعبين قبل لقاء الأبيض وقلت لهم (لدينا مباراة بثلاث نقاط وحفر اسم أسوان في تاريخ الدوري)".

وعن تصريحات رئيس الزمالك، باستخدام "كشري" السحر للفوز على الزمالك، أجاب مازحا: "نعم هذا حدث، لامتلاكي (خاتم وليد سليمان)".