تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، مايرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1441 حالة وإجمالي حالات الإصابة إلى 39044 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة في إقليم "فرح" بواقع 68 حالة، يليه إقليم "دايكندي" بـ20 حالة، فيما سجلت حالة واحدة بالعاصمة "كابول".

يذكر أنه ما زالت هناك 5027 حالة نشطة في البلاد، فيما وصل عدد حالات الشفاء وصل إلى 32576 حالة.