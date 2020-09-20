قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدراسة وضع المرأة العاملة، هامة في كيفية ازدياد وجود السيدات في سوق العمل، نظرًا لأنهن يتحملن جزءًا كبيرًا من المسؤوليات المنزلية.

وأضافت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مساهمة السيدات في سوق العمل لا تليق بحجم الإنجاز الذي يحدث في مصر، ذاكرة أن نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل الرسمي تبلغ 23.5%، وهذه نسبة قليلة جدًا مقارنة بالنسبة الموجودة بالعالم.

ولفتت إلى أن النسبة الأكبر من خريجي الجامعات من الفتيات، مضيفة أن أن نسبتهم تصل إلى 54%، وبالتالي فإن هناك فجوة كبيرة بين أعداد خريجات الجامعات ونسبة السيدات الموجودين في سوق العمل.

وأشارت إلى أن المركز ينسق مع المجلس القومي للمرأة، من خلال رفع الشكاوى والتقارير حول مشكلات السيدات، موضحة أن المجلس هو حلقة الوصل بين المجتمع المدني والحكومة، فيما يمثل المركز جهة الرصد.