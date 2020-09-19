سفينة ألان كردي تنقذ أكثر من 100 مهاجر من مياه البحر المتوسط

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أنقذت سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي آي" أكثر من 100 مهاجر كانوا معرضين للخطر في مياه البحر المتوسط.

وقالت المنظمة اليوم السبت، إن الطاقم التقط ما مجموعه 114 شخصا من قارب خشبي وقارب آخر مطاطي.

وكان من بين المهاجرين 8 أطفال و8 نساء بينهم امرأة حامل.

وقال جورن إيسلر رئيس مجلس إدارة سي آي إن المهاجرين كانوا "محظوظين بشكل لا يصدق" لأن طاقم السفينة "آلان كردي" اكتشف وجودهم.

ولم يعلق خفر السواحل الليبي والمنظمة الدولية للهجرة حتى الآن على عملية الإنقاذ.

وذكرت سي آي أنه لا مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية ولا خفر السواحل تحرك إزاء إخبار الطاقم طاقم السفينة مواجهة حالة طوارئ عبر الهاتف ولا عبر البريد الإلكتروني.

وقال يان ريبيك من قوة الإنقاذ التابعة لسي آي: "في غضون ذلك تم إيقاف جميع الاتصالات مع منظمات الإغاثة كما أن أحدا في أوروبا لا يعتبر نفسه مسؤولا عن هؤلاء الأشخاص، ويتصرفون وكأنهم لابد أن يسلموا إما إلى ليبيا أو للبحر".

كانت سفينة "آلان كردي" التي تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين المتعرضين لمخاطر الغرق في مياه البحر عادت إلى عملها في البحر المتوسط منذ حوالي أسبوع.

كانت السلطات الإيطالية احتجزت السفينة في مايو الماضي على أساس وجود عيوب فنية بها ضمن مخالفات أخرى، وسمح للسفينة في وقت لاحق بالتوجه إلى ميناء إسباني بالقرب من فالنسيا للصيانة.

وقبل أسبوع منحت السلطات الإسبانية السفينة إذنا بالتحرك إلى البحر ثانية.