تحرير 20 محضر مخالفات متنوعة بالمحلة الكبرى

قال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الإثنين، إن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 20 محضرا متنوعا، منها 4 محاضر كمامة، 7 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و6 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار إلى تطهير وتعقيم 41 مسجدا، و19 مدرسة، و4 مواقف سيارات، و6 جمعيات زراعية، و52 شارعا، و3 مراكز شباب، و5 مقار وحدات محلية قروية، و10 ماكينات صرف آلي بالقرى، و25 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.