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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

أرشيفية
أرشيفية
حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 4:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 4:02 ص

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط بقيادة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين وتموين رأس البر بضبط 185 كيلو (اللحوم المتبلة والدواجن المتبلة والكبدة المستوردة والمصنعات) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
تم تحرير المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وسيطرتها على الاسواق وبتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى.

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