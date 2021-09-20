الضرائب: أنشأنا وحدة التجارة الإلكترونية لمواكبة التغيرات في أساليب البيع والشراء

قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة مثّل ضرورة يستلزمها التغير في أساليب البيع والشراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن التجارة الإلكترونية تمثّل جانبًا كبيرًا من التعاملات التجارية، معتبرًا أن الظروف المصاحبة لجائحة كورونا أدّت إلى انتشار هذه التجارة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن إنشاء هذه الوحدة جاء في إطار رؤية متكاملة من الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب، لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن تحقيق هذا العمل تضمّن العمل على أكثر من مستوى.

فعلى المستوى التشريعي، أكّد عبد السلام إصدار القانون رقم 152 لعام 2020 والذي يخص تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن هذا المشروع أعطى العديد من المزايا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بدءًا من فرض ضريبة قطعية (مبلغ ثابت) أو ضريبة نسبية من رقم الأعمال وانتهاءً بالإعفاء عن كل السنوات السابقة من تاريخ توفيق الأوضاع والتسجيل لدى جهاز تنمية المشروعات.

إجرائيًّا، أوضح عبد السلام أن الوحدة تتضمن العمل على مراقبة وتتبع الأنشطة الإلكترونية في المجتمع، من قبلها كل إجراءات الميكنة والتحول الرقمي.