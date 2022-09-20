تدريبات تأهيلية لرباعي الزمالك استعدادا لاليكت التشادي

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خاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله نيمار، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة.

يأتي ذلك في ظل مشاركتهم بشكل اساسي في مواجهة إيليكت التشادى الأخيرة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام الرباعي بالجري الخفيف لمدة دقائق قليلة بمحيط الملعب، ومن ثم قاموا بأداء العديد من التدريبات التأهيلية والاستشفائية باستخدام الحواجز، كذلك الكرة، لعلاج الإرهاق العضلي وتجهيزهم بالشكل المناسب.

كما شملت الفقرة الخاصة بالرباعي، أداء بعض التدريبات الخاصة بزيادة القدرة على التركيز بإستخدام كرات تنس أرضى، واطواق بلاستيكية، يتم تسديدها في مكان خاص تم إعداده.

وجاءت هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق ، والذي حرص على نقل تعليمات متواصلة للرباعي أثناء أداء التدريبات، التي شهدت حماس قوي وتركيز من اللاعبين.