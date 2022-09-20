علاء إبراهيم: شادي حسين غير لا يناسب للأهلي

يرى علاء إبراهيم، مهاجم الأهلي الأسبق، أن شادي حسين، مهاجم الفريق المنضم مؤخرًا من فريق سيراميكا كليوباترا ليس مناسبًا للفريق، و أن الأهلي لم يتعاقد بعد مع الاحتياجات الفنية المطلوبة.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الأهلي كان يحتاج لضم مهاجم إفريقي مميز وجناح موهوب مثل إبراهيم عادل نجم بيراميدز»

وأضاف: «كهربا لم يترك بصمة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وأرى أن شادي حسين ليس مناسبا لقيادة الهجوم الفريق، أحمد ياسر ريان كان أفضل بكثير بالنسبة للأهلي».

وتابع: «محمد شريف عندما يكون في مستواه الفني، يكون مهاجما رائعا، ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع، ولكن المستوى الفني والحالة الفنية للأهلي بشكل عام، أثرت سلبا على شريف».

في سياق آخر، انتقد علاء إبراهيم صفقة انتقال باسم مرسي إلى الإسماعيلي، حيث قال: «باسم انتهى كرويا منذ الموسم الوحيد الذي قدمه مع الزمالك ببراعة في 2015».

وأتم: «انتقال باسم مرسي للإسماعيلي حلاوة روح، ولا أتوقع تألقه في الفترة القادمة».